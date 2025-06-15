Трамп пригрозив Ірану: Якщо атакуєте США, відчуєте всю нашу силу та міць

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мали жодного стосунку до атаки на Іран сьогодні вночі.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Удари по Ірану та Ізраїлю

Вночі Іран завдав удару по кількох ізраїльських містах, зокрема по Хайфі, Тамри і Бат-Ямі, де влучили в багатоповерхівку.

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Рятувальники повідомляють, що в результаті удару іранської ракети по житловому будинку в Бат-Ямі загинули шестеро людей, десятки отримали поранення.

За даними військових, Іран випустив близько 280 балістичних ракет по Ізраїлю від початку конфлікту. Більшість ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони. Десятки ракет влучили по відкритій території, не завдавши шкоди критично важливій інфраструктурі, повідомляє видання Times of Israel.

Однак кілька ракет прорвали систему протиповітряної оборони і влучили в житлові райони Тель-Авіва, Рамат-Гана, Рішон-ле-Ціона, Бат-Яма і Реховота в центральній частині Ізраїлю, а також Хайфи і Тамри на півночі, що спричинило жертви і збитки.

Водночас сьогодні вночі Ізраїль атакував штаб-квартиру Міноборони Ірану в Тегерані та штаб-квартиру ядерного проєкту SPND, а також нафтосховище та паливний резервуар біля Тегерану.

Трамп пригрозив Ірану

– Якщо Іран атакує нас (йдеться про американські об’єкти) будь-яким чином, вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас на небаченому раніше рівні, – написав Дональд Трамп.

Водночас американський лідер заявив, що можна легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому конфлікту на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атаки на Ізраїль припиняться, як тільки Ізраїль припинить військову кампанію проти Ісламської Республіки, пише Timed of Israel.

Водночас Арагчі наголосив, що Тегеран не вірить заявам США про те, що Вашингтон не брав участі в останніх атаках: Сполученим Штатам необхідно засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об’єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю.

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