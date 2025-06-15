Унаслідок ракетної атаки Ірану в Ізраїлі загинули 5 українців – МЗС України

Унаслідок масованої атаки Ірану в Ізраїлі попередньо загинули п’ятеро українців, серед них – троє дітей.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на МЗС України.

В Ізраїлі загинули п’ятеро українців

– За попередньою інформацією, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки в Ізраїлі загинули п’ятеро українців, серед яких є троє неповнолітніх дітей, – поінформували в МЗС України.

Наразі встановлюються особи загиблих. Українські дипломати та консули підтримують тісний зв’язок з ізраїльською поліцією та іншими службами для ідентифікації та організації процедури репатріації тіл.

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Атака Ізраїлю на Іран і відповідь Тегерана

Нагадаємо, сьогодні Іран завдав нових ударів по території Ізраїлю. Тегеран випустив десятки ракет. Це стало відповіддю на потужну атаку ізраїльських сил по столиці Ірану.

У соціальних мережах оприлюднено відео роботи ізраїльських систем протиракетної оборони. Після певного часу військові дозволили цивільним залишити укриття.

За інформацією іранських ЗМІ, по Хайфі, Ашкелону та Тель-Авіву було випущено до 50 ракет. Ізраїльська сторона зараз не підтвердила факти влучань.

Перед цим Ізраїль завдав масштабного авіаудару по цілях у Тегерані, одночасно атакувавши десятки об’єктів.

Серед цілей були системи ППО, будівлі, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, а також склади та бази з балістичними та іншими видами ракетного озброєння.

У ніч проти 13 червня Ізраїль здійснив удар по військових і ядерних об’єктах Ірану в межах операції Левовий народ.

Під час першої хвилі атаки було знищено низку стратегічних цілей і ліквідовано понад 20 високопоставлених іранських командирів.

Протистояння між Іраном та Ізраїлем продовжилося й цієї ночі. Зокрема, Ізраїль повідомив про понад 170 атакованих цілей, пов’язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану в межах тієї ж операції.

За підрахунками ЦАХАЛ, від п’ятниці по території Ірану було завдано близько 250 ударів по 720 об’єктах.

У відповідь Іран здійснив 14 червня контратаку, внаслідок якої за останню добу в Ізраїлі загинули 12 осіб, ще 385 отримали поранення та були госпіталізовані.

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