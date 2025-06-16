РФ сама воює: Макрон проти посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не має достатньої авторитетності та впливу, щоб виступати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

РФ – не посередник між Іраном та Ізраїлем

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність до співпраці з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо посередництва Росії між Ізраїлем та Іраном. Проте Макрон заявив, що відкидає таку ідею.

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– Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у високоінтенсивному конфлікті і вже кілька років поспіль не дотримується Статуту ООН, може бути посередником, – сказав Макрон.

Готовність Ірану до переговорів

Іран повідомив, що не готовий вести переговори про перемир’я, поки зазнає ударів з боку Ізраїлю, повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційного представника.

– Іранці повідомили посередникам із Катару та Оману, що будуть вести серйозні переговори лише після того, як Іран завершить свою відповідь на превентивні удари Ізраїлю, – сказав чиновник.

Нагадаємо, що у п’ятницю вранці Ізраїль завдав раптового удару по Ірану, ліквідувавши вище військове командування Ірану і пошкодивши ядерні об’єкти. ЦАХАЛ повідомив, що удари по Ірану будуть лише посилюватися. Тегеран у відповідь пообіцяв “відкрити ворота пекла”.

Відомо, що Оман в останні місяці виступав посередником у ядерних переговорах між США та Іраном, хоча останній раунд переговорів скасували після того, як Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію проти Ірану. Катар також відігравав роль посередника в переговорах між двома ворогами в минулому. Обидві країни мають хороші відносини як з Іраном, так і зі США, а також безпосередньо спілкуються з Ізраїлем.

Раніше заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив, що Путін хоче представити себе як посередника в переговорах між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном. Але, за словами Данилова, росіяни не мають такого впливу на Тегеран, про який вони говорять.

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