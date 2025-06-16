Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 у Канаді – Axios

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським під час саміту G7.

Про це повідомив представник Білого дому, пише Axios.

Також Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, очільницею Мексики Клаудією Шейнбаум.

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Зазначається, що остання особиста зустріч Зеленського та Трампа пройшла під час похорону Папи Франциска у квітні.

51-й саміт G7: де проходить та що обговорюють

51-й саміт стартував 15 червня і триватиме до 17 червня. Він проходить у західній канадській провінції Альберта. До складу G7 входять лідери США, Канади, Франції, Італії, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час брифінгу в Білому домі інформувала, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами, однак вона не уточнила, чи планується окрема зустріч Трампа саме з Зеленським.

До того ж, сам президент України під час спілкування з журналістами повідомляв, що планує особисту зустріч з Трампом під час саміту G7. Серед тем, які Зеленський хоче обговорити з Трампом: мирні переговори, санкції проти Росії та економічні домовленості, а також закупівля зброї.

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