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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Угорщина ветувала план Єврокомісії щодо відмови від нафти і газу з РФ – МЗС

Угорщина заблокувала висновок Ради ЄС щодо заборони на газ і нафту з РФ
Фото: Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна скористалась правом вето щодо висновку Ради ЄС з енергетики, у якому містився заклик і далі просувати заборону на імпорт російського газу та нафти.

Про це Сійярто написав у мережі X.

Брюсель не повинен втручатися в енергетичну політику країн – Сійярто

У понеділок, 16 червня, Сійярто повідомив, що Угорщина заблокувала висновок засідання Ради ЄС з енергетики, який передбачав заклик до Єврокомісії активізувати зусилля щодо припинення імпорту російських енергоносіїв.

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Він підкреслив, що енергетична політика – це компетенція національних урядів, і тому, за його словами, Брюссель не повинен втручатися у це питання.

 – План Єврокомісії ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку, – заявив Сійярто.

Він зазначив, що в контексті напруженої ситуації на Близькому Сході Угорщина взагалі запропонувала не розглядати подібні ініціативи на рівні ЄС.

Сьогодні у Люксембурзі відбулося засідання Ради ЄС з питань енергетики, на якому обговорювали можливість поступової відмови від закупівель російських енергоресурсів, що досі надходять до деяких країн-членів ЄС.

Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що ЄС обдумує варіанти обходу вето Угорщини для запровадження нових санкцій проти Росії.

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