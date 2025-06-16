Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти РФ

На Росію потрібно чинити посилений тиск, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Про на пресконференції перед самітом G7 заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ляєн про санкційний тиск на РФ

Очільниця Європейської комісії закликала країни G7 посилити санкції щодо РФ для досягнення припинення вогню в Україні.

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– Ми повинні посилити тиск на Росію, щоб забезпечити справжнє припинення вогню, посадити Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього. Минулого тижня ми запропонували 18-й пакет санкцій. Я запрошую всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях, – сказала вона.

На тлі зростання цін на нафту Фон дер Ляєн заявила, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у суботу вони домовилися, що країни-однодумці мають захищати стабільність ринку, зокрема на енергетичних ринках.

До того ж вона вкотре наголосила на праві Ізраїлю захищатися, проте зауважила, що дипломатичний шлях є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

Джерело : Reuters

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