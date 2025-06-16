Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти РФ

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

На Росію потрібно чинити посилений тиск, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Про на пресконференції перед самітом G7 заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ляєн про санкційний тиск на РФ

Очільниця Європейської комісії закликала країни G7 посилити санкції щодо РФ для досягнення припинення вогню в Україні.

Зараз дивляться

– Ми повинні посилити тиск на Росію, щоб забезпечити справжнє припинення вогню, посадити Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього. Минулого тижня ми запропонували 18-й пакет санкцій. Я запрошую всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях, – сказала вона.

На тлі зростання цін на нафту Фон дер Ляєн заявила, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у суботу вони домовилися, що країни-однодумці мають захищати стабільність ринку, зокрема на енергетичних ринках.

До того ж вона вкотре наголосила на праві Ізраїлю захищатися, проте зауважила, що дипломатичний шлях є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

Читайте також
Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю – Кошта на саміті G7
Антоніу Кошта

Джерело: Reuters

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніСанкції проти РосіїУрсула фон дер Ляєн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь