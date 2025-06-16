Вибух у прямому ефірі: Ізраїль атакував будівлю іранського телебачення

Будівля державного телебачення IRIB Ірану у Тегерані потрапила під удар армії Ізраїлю. Це сталося сьогодні, 16 червня.

Момент із ударом потрапив у прямий ефір, пише Al Jazeera.

Ізраїль вдарив по будівлі мовника Ірану

Іранська державна телекомпанія заявила, що зазнала атаки з боку армії Ізраїлю.

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На кадрах, показаних телеканалом, видно, як жінка-ведуча перебуває в прямому ефірі, коли лунає гучний вибух.

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Після перерви пряме мовлення телеканалу Khabar повернули, повідомило інформаційне агентство Mehr. Також до ефіру повернулася ведуча Сахар Емамі, яка у момент атаки була в ефірі.

Удару було завдано після попередження, зробленого сьогодні міністром оборони Ізраїлю Ісраелем Кацем, який сказав:

— Рупор іранської пропаганди і підбурювання на межі зникнення. Розпочалася евакуація прилеглих мешканців, – йшлося у його заяві.

Державний мовник Ірану, IRIB, розташований у зоні, що перебуває під загрозою евакуації.

У соцмережах також поширили фото пошкодженої будівлі, яка, ймовірно, і стала об’єктом обстрілу.

BREAKING: IRAN’S IRIB TV is still broadcasting LIVE from their HQ despite the ISRAELI TERRORIST STRIKE & ongoing fires. pic.twitter.com/T2PThoO5ql — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) June 16, 2025

Після атаки Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів “по військових цілях у Тегерані”, без уточнень деталей. Згодом там повідомили, що сьогодні ВПС Ізраїлю завдали точного удару по центру зв’язку, який використовувався у військових цілях ЗС Ірану.

— Будівля використовувалася іранськими Збройними силами під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру, – йдеться у заяві.

У ЦАХАЛ додали, що перед ударом ізраїльська армія забезпечила ефективне завчасне попередження цивільного населення, зокреип телефонні дзвінки, щоб максимально зменшити шкоду цивільному населенню.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою. У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Унаслідок атаки загинули командувач КВІР Хосейн Саламі та начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері.

У відповідь Іран запустив у бік Ізраїлю понад 100 безпілотників. Пізніше 13 червня і 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

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