Вибух у прямому ефірі: Ізраїль атакував будівлю іранського телебачення
Будівля державного телебачення IRIB Ірану у Тегерані потрапила під удар армії Ізраїлю. Це сталося сьогодні, 16 червня.
Момент із ударом потрапив у прямий ефір, пише Al Jazeera.
Ізраїль вдарив по будівлі мовника Ірану
Іранська державна телекомпанія заявила, що зазнала атаки з боку армії Ізраїлю.
На кадрах, показаних телеканалом, видно, як жінка-ведуча перебуває в прямому ефірі, коли лунає гучний вибух.
Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p
— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025
Після перерви пряме мовлення телеканалу Khabar повернули, повідомило інформаційне агентство Mehr. Також до ефіру повернулася ведуча Сахар Емамі, яка у момент атаки була в ефірі.
Удару було завдано після попередження, зробленого сьогодні міністром оборони Ізраїлю Ісраелем Кацем, який сказав:
— Рупор іранської пропаганди і підбурювання на межі зникнення. Розпочалася евакуація прилеглих мешканців, – йшлося у його заяві.
Державний мовник Ірану, IRIB, розташований у зоні, що перебуває під загрозою евакуації.
У соцмережах також поширили фото пошкодженої будівлі, яка, ймовірно, і стала об’єктом обстрілу.
BREAKING: IRAN’S IRIB TV is still broadcasting LIVE from their HQ despite the ISRAELI TERRORIST STRIKE & ongoing fires. pic.twitter.com/T2PThoO5ql
— Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) June 16, 2025
Після атаки Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів “по військових цілях у Тегерані”, без уточнень деталей. Згодом там повідомили, що сьогодні ВПС Ізраїлю завдали точного удару по центру зв’язку, який використовувався у військових цілях ЗС Ірану.
— Будівля використовувалася іранськими Збройними силами під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру, – йдеться у заяві.
У ЦАХАЛ додали, що перед ударом ізраїльська армія забезпечила ефективне завчасне попередження цивільного населення, зокреип телефонні дзвінки, щоб максимально зменшити шкоду цивільному населенню.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою. У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.
Унаслідок атаки загинули командувач КВІР Хосейн Саламі та начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері.
У відповідь Іран запустив у бік Ізраїлю понад 100 безпілотників. Пізніше 13 червня і 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.