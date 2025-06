Вибух у прямому ефірі: Ізраїль атакував будівлю іранського телебачення

Будівля державного телебачення IRIB Ірану у Тегерані потрапила під удар армії Ізраїлю. Це сталося сьогодні, 16 червня.

Момент із ударом потрапив у прямий ефір, пише Al Jazeera.

Іранська державна телекомпанія заявила, що зазнала атаки з боку армії Ізраїлю.

На кадрах, показаних телеканалом, видно, як жінка-ведуча перебуває в прямому ефірі, коли лунає гучний вибух.

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p

— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025