ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції, накладені у відповідь на захоплення Росією Криму та Севастополя, до 23 червня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Що передбачають санкції проти Росії

Санкції були запроваджені ще у червні 2014 року після незаконної анексії Криму. Вони передбачають низку економічних та фінансових обмежень, зокрема:

Зараз дивляться

заборону на імпорт до ЄС товарів, вироблених у Криму або Севастополі;

обмеження на інвестиції в інфраструктурні та фінансові проєкти в цих регіонах;

заборону на надання туристичних послуг;

обмеження на експорт до Криму окремих товарів і технологій, що використовуються в транспорті, телекомунікаціях, енергетиці;

заборону на постачання обладнання для геологічної розвідки та видобутку нафти, газу й інших корисних копалин.

– Продовження санкцій – не просто формальність, а чітке підтвердження позиції: Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму й Севастополя, вважаючи її кричущим порушенням міжнародного права, – наголошується у заяві.

ЄС працює над 18 пакетом санкцій проти РФ

У документі також зазначається, що з 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну, Кремль ще більше підірвав суверенітет і територіальну цілісність України.

Тому Європейський Союз працює над 18 пакетом санкцій проти РФ. Серед пропозицій – зменшення встановленої верхньої межі ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Однак цю ініціативу, ймовірно, не підтримає Група семи, тому ЄС не планує впроваджувати її в односторонньому порядку.

Європейська комісія також запропонувала включити до нового пакета додаткові обмеження проти Білорусі, а також санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські фінансові установи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.