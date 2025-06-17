Чи близький Іран до ядерної бомби? Позиції Ізраїлю та США розійшлися

Минулого тижня Ізраїль завдав серію авіаударів по Ірану, заявивши, що це необхідно для стримування його ядерної програми. Хоча в Єрусалимі вважають, що Тегеран близький до створення ядерної зброї, у розвідці США дотримуються іншої думки: Іран не прагне її створити, а для повноцінного виробництва і доставки зброї йому потрібно ще три роки.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Удари по Тегерану: чи вдалося Ізраїлю зупинити ядерну програму

Ізраїль завдав серйозних пошкоджень об’єкта в Натанзі, де знаходяться центрифуги для збагачення урану, але добре захищений комплекс у Фордоу залишився майже неушкодженим. За словами одного з представників розвідки США, ймовірно, це допомогло Єрусалиму відкласти ядерну програму Ірану лише на кілька місяців.

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За оцінками військових експертів, Ізраїль не здатний уразити цей об’єкт без американської зброї та повітряної підтримки.

– Ізраїль може контролювати ці ядерні об’єкти, виводити їх з ладу, але якщо ви дійсно хочете їх демонтувати, це або військовий удар США, або угода, – сказав Бретт Макгерк, колишній високопоставлений дипломат на Близькому Сході за часів адміністрацій Трампа і Байдена і аналітик CNN.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не хоче втягувати свою країну в цей конфлікт. Однак джерела CNN повідомили, що адміністрація визнає, що тільки американська військова підтримка дозволить зруйнувати ядерну інфраструктуру Ірану.

– Центральне командування США, відповідальне за американські військові операції на Близькому Сході, висловило більшу нагальність, ніж цивільне розвідувальне співтовариство, коли йшлося про прагнення Ірану отримати ядерну зброю, – йдеться в матеріалі.

Як повідомляє джерело, перед останнім ізраїльським ударом Центральне командування вважало, що Іран зможе швидше отримати ядерну зброю, якщо буде активно просуватися в цьому напрямку.

Деякі військові лідери США протягом останніх тижнів просили додаткові ресурси для захисту і підтримки Ізраїлю, але не для того, щоб допомагати в атаках.

Чи справді Іран так близький до ядерної зброї

Американські військові та розвідка заявляють, що Вашингтон і Єрусалим мають різні оцінки щодо ядерної програми Тегерана.

Директор Нацрозвідки США в березні сказала, що розвідувальне співтовариство Америки вважає, що Іран не створює ядерну зброю, а “Верховний лідер Хаменеї не санкціонував програму ядерної зброї, яку він призупинив у 2003 році”.

У той же час Трамп заявив, що Іран дуже близький до отримання зброї.

У CNN нагадали слова прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який в інтерв’ю Fox News заявив, що розвідувальна інформація Єрусалиму, якою поділилися з США, чітко свідчить про те, що Іран швидко просував секретний план перетворення урану на зброю.

Минулого тижня МАГАТЕ заявило про накопичення Іраном достатньої кількості урану для потенційного виготовлення дев’яти ядерних бомб.

– Завдання Ірану полягає не тільки в створенні грубої ядерної зброї – що, на думку експертів, Іран потенційно міг би зробити протягом декількох місяців, якби вирішив – але і в створенні робочої системи доставки, що може зайняти набагато більше часу, – пише CNN.

Представники розвідки США і МАГАТЕ оцінюють збитки ядерної програми Ірану після ударів Ізраїлю, але є побоювання, що це може спонукати Тегеран більш активно розвивати зброю.

Однак, за даними джерела, Іран поки “хитається” і, ймовірно, не має достатніх можливостей або досвіду для цього.

Джерело : CNN

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