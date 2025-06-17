Ізраїль виконує нашу брудну роботу в Ірані – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив подяку Ізраїлю за його дії проти Ірану.

У своєму інтерв’ю телеканалу ZDF він назвав це “брудною роботою”, яку Ізраїль виконує заради безпеки всіх.

Мерц прокоментував удари Ізраїлю по Ірану

Мерц заявив, що дії проти Ірану – “це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх”.

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За його словами, керівництво Тегерана принесло світу смерть і руйнування через теракти, вбивства і розправи, підтримуючи Хезболлу і Хамас. Він наголосив, що напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року “ніколи не був би можливим без режиму в Тегерані”.

– Я можу тільки висловити велику повагу до того, що ізраїльська армія, ізраїльське керівництво мали сміливість це зробити. Інакше ми, можливо, місяцями і роками спостерігали б за терором цього режиму – можливо, ще й з ядерною зброєю в їхніх руках, – додав Мерц.

Водночас він зазначив, що, якщо Іран буде готовий сісти за стіл переговорів, подальші воєнні дії не знадобляться. Але якщо ні – на порядку денному буде необхідність повністю знищити ядерну програму Тегерана.

За словами канцлера, ізраїльська армія не має достатньої зброї для цього, але вона є в американців.

Він також додав, що режим у Тегерані не може залишатися таким, яким він був раніше, і що незабаром стане зрозуміло, наскільки далеко можуть поширитися руйнування.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль здійснив удари по ядерним і військовим об’єктам Ірану, розпочавши операцію під назвою Левиний народ.

Представники ЦАХАЛ повідомили, що удари мали запобігти “неминучій загрозі” – можливість Ірану створити ядерну зброю впродовж кількох днів.

Джерело: ZDF

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