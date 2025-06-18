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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Будь посередником у себе: Трамп про участь Путіна в конфлікті між Ізраїлем та Іраном

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін у недавній розмові з президентом США Дональдом Трампом запропонував свою допомогу як посередника в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Однак глава Білого дому досить різко відповів йому.

Про це розповів американський лідер Дональд Трамп під час відповідей на запитання преси біля Білого дому в середу, пише Інтерфакс-Україна.

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Глава Білого дому сказав, що спілкувався з російським диктатором вчора, 17 червня. Але, зазначимо, що офіційних повідомлень про це не було.

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За його словами, під час вчорашньої розмови Путін запропонував стати посередником у конфлікті на Близькому Сході.

– Я йому відповів: зроби мені ласку – будь посередником у себе. Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, добре? А цим (Близьким Сходом – Ред.) можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей, – сказав Трамп.

Зауважимо, що офіційно про останню розмову глави Білого дому і російського диктатора повідомлялося 14 червня.

Тоді сторони обговорили тему війни в Україні. Зокрема, Путін повідомив Трампу про реалізацію стамбульських домовленостей, а саме – проведення обмінів полоненими і передачу Україні тіл загиблих військових.

Також вони говорили і про загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Путін критикував дії Ізраїлю, а Трамп, навпаки, назвав їх ефективними.

Наступного дня Трамп заявив, що головною темою розмови з Путіним було саме загострення між Ізраїлем та Іраном. Путін, за його словами, запропонував свою участь як посередника.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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