Чи входить Ізраїль до НАТО та які має відносини з блоком

Чергове загострення у відносинах між Ізраїлем та Іраном почалося 13 червня 2025 року. У цей день Ізраїль завдав серії масштабних ударів по ключових військових та стратегічних об’єктах на території Ірану.

Під удар потрапили ядерні об’єкти, зокрема головний центр зі збагачення урану в Натанзі, а також підприємства з виробництва ракетного озброєння і структури військового командування. Ці дії стали початком широкої операції, мета якої – завадити Ірану створити ядерну зброю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила низку авіаударів по об’єктах військової інфраструктури іранського режиму в околицях Тегерана. Серед цілей – завод із виробництва центрифуг, а також кілька підприємств, пов’язаних із виготовленням озброєння.

Згідно з повідомленням, протягом останніх кількох годин понад 50 ізраїльських винищувачів завдали скоординованих ударів по ключових військових об’єктах у столичному регіоні Ірану.

Це не перша ескалація конфлікту на Близькому Сході цього року. Ще 13 квітня 2024 року Іран запустив десятки безпілотників по Ізраїлю, що стало найбільшою атакою дронів в історії, і першим випадком прямого нападу на Ізраїль з боку армії іншої держави з 1991 року. Тоді офіційний Єрусалим для відбиття атаки застосував системи Стріла-3 і Праща Давида.

Примітним стало й те, що до оборони Ізраїлю долучилися не тільки збройні сили країни: США, Велика Британія та Йорданія також використовували свої війська для перехоплення іранських дронів над Ізраїлем, а Франція розгорнула свій військово-морський флот. Країнам спільними зусиллями вдалося відбити напад Ірану і значних наслідків для Ізраїлю не сталося. Також не надходило інформації про людські жертви.

Арабо-ізраїльський конфлікт знову загострився 7 жовтня 2023 року, коли по Ізраїлю із сектору Гази були завдані ракетні удари, а на південь єврейської держави увійшли бойовики ХАМАС. Тоді повідомлялося про 5 тис. випущених ракет. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляла, що терористи з Гази проникли у міста на півдні Ізраїлю, внаслідок чого були загиблі і поранені.

Тоді прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що це не ескалація і ХАМАС оголосив Ізраїлю війну.

У НАТО засудили терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю.

Речник військово-політичного союзу Ділан Вайт у соцмережі X (колишній Twitter) написав, що тероризм є фундаментальною загрозою для вільних суспільств, тож Ізраїль має право захищати себе.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.

