Кая Каллас попередила: Москва готує масштабну війну проти Європи

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас попередила про пряму загрозу з боку Росії для ЄС та заявила про наявність у Москви довгострокового плану тривалої агресії.

Про це повідомила Каллас, виступаючи перед депутатами Європарламенту.

Росія загрожує Європейському Союзу

Кая Каллас окреслила масштабний характер російських провокацій проти країн Європейського Союзу та їхню систематичність.

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За її словами, Росія активно порушує повітряний простір європейських країн, проводить провокаційні військові маневри поблизу кордонів ЄС та здійснює атаки на критичну інфраструктуру союзу.

Каллас детально перерахувала російські дії, спрямовані проти ЄС, включаючи атаки на транспортні засоби, енергетичну інфраструктуру та промислові об’єкти.

Особливо Каллас відзначила цілеспрямовані напади на компанії, що підтримують Україну.

— Ми живемо в дуже небезпечні та складні часи. Росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу, – заявила Каллас під час виступу в Європарламенті.

Висока представниця ЄС наголосила на масштабному нарощуванні російського військового потенціалу та розширенні ядерного арсеналу.

За її словами, це свідчить про довгострокові агресивні наміри Москви.

— Росія порушує наш повітряний простір, проводить провокаційні військові маневри поблизу кордонів ЄС, націлює на наші потяги та літаки, атакує наші трубопроводи, підводні оптоволоконні кабелі та електромережі, – зазначила вона.

Каллас привела статистику російських військових витрат, які демонструють серйозність намірів Кремля.

За її словами, минулого року Росія витратила на оборону більше коштів, ніж весь Європейський Союз разом узятий.

— Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров’я, освіту та соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії, – наголосила Кая Каллас.

Крім того, глава дипломатії ЄС закликала країни-члени ЄС якомога швидше досягти нового цільового рівня витрат на оборону НАТО у розмірі 5 %.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7 заявив, що цього року всі країни НАТО виконали показник у 2% ВВП на оборону.

Окрім того, Рютте заявив про свої очікування, що лідери ухвалять рішення щодо подальшого посилення оборони, зокрема узгодження нового плану оборонних інвестицій, за яким оборонні інвестиції НАТО зростуть до 5% ВВП.

Раніше Кая Каллас заявляла, що ЄС вважає загрозу від союзу РФ та Китаю найбільшим викликом у світі.

Каллас звинуватила Пекін у тому, що він підживлює російську військову машину тим, що постачає близько 80% товарів подвійного призначення до РФ.

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