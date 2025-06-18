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Привласнення €7,4 млн для України: у Словаччині затримали 8 осіб

У Словаччині затримали 8 осіб через нецільове використання коштів для допомоги Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У Словаччині затримали вісім осіб у справ про розслідування щодо нецільового використання коштів, призначених для військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні: чому відбулися затримання у Словаччині

Як повідомляє прокуратура Європейського Союзу, в рамках розслідування затримали чотирьох посадовців Міністерства оборони Словаччини.

За інформацією прокуратури ЄС, ймовірні збитки становлять близько €7,4 млн.

Зараз дивляться

У квітні 2025 року Європейська прокуратура ініціювала розслідування.

Як зазначено у повідомленні, з лютого до березня 2022 року посадовці Міністерства оборони Словаччини подали заявки на відшкодування витрат до Європейського фонду миру (EPF) за надану Україні військову допомогу.

Зокрема, через постачання боєприпасів, безкоштовно переданих країні.

У прокуратурі пояснили, що фігуранти навмисно порушили зобов’язання, бюджетні правила державного управління, віддавши невмотивовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній.

Зазначається, що процедура державних закупівель була сфальсифікована у Словаччині, тому боєприпаси могли бути завищені за ціною, зазначили у прокуратурі ЄС.

Розслідування триває у співпраці з Управлінням боротьби з організованою злочинністю Словаччини при управлінні поліції.

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боротьба з корупцієювійськова допомогаКорупціяСловаччина
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