Щоб протистояти Трампу: експосол США в Україні Брінк балотуватиметься до Конгресу

Колишня посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк оголосила, що має намір висунути свою кандидатуру до Конгресу США від Демократичної партії. Вона планує балотуватися від штату Мічиган, звідки родом.

Брінк балотується до Конгресу США

– Я присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну і я виступила проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, у нас вдома. Я балотуюся в Конгрес, тому що настав час поставити сім’ї Мічигану на перше місце і дати відсіч, – написала вона сьогодні у мережі Х.

Брінк наголосила, що США потребують “принципових лідерів, які мають досвід протистояння політиці Трампа та відчайдушної боротьби за наші демократичні цінності.

– Якщо ви зі мною в цій боротьбі, мені потрібна ваша допомога, – зазначила експосол.

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Нагадаємо, Бріджит Брінк пояснила причину своєї відставки з посади очільниці дипмісії в Україні. Її рішення було зумовлене змінами в зовнішньополітичному курсі нової адміністрації Білого дому.

— Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США. Завдання Дипломатичної служби США – втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву – Україну, а не на агресора – Росію, – написала Брінк у колонці для Detroit Free Press.

Бріджит Брінк була призначена послом США в Україні у травні 2022 року. У квітні 2025 року вона залишила цю посаду, подавши у відставку.

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