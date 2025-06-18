США розгорнуть поблизу Ізраїлю вже третій авіаносець – ЗМІ

Наступного тижня третій американський авіаносець USS Gerald R. Ford разом із супроводжуючою ударною групою планують перемістити в східну частину Середземного моря, поблизу Ізраїлю.

Про це CNN повідомили американський чиновник і ще дві поінформовані особи.

Авіаносець США планують перемістити в східну частину Середземного моря

Розгортання авіаносця USS Gerald R. Ford в зоні європейського командування було заплановано ще в кінці минулого року. Однак через загострення конфлікту з Іраном він, ймовірно, переміститься в східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю.

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За інформацією CNN, ще один американський авіаносець також прямує на Близький Схід і він або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.

Зазначається, що американські військові застосовують авіаносці, щоб показати свою силу в будь-якій точці світу, і саме ці кораблі одними з перших виходять на позиції під час кризових ситуацій.

Авіаносці можуть перевозити десятки літаків, які здатні атакувати ворога, перехоплювати ракети і безпілотники. До того ж їх супроводжують військові кораблі, які захищають від загроз з повітря, суші і під водою.

Напередодні з’явилася інформація про те, що американський авіаносець USS Nimitz покинув Південнокитайське море і направився на захід.

За планом авіаносець мав зайти в порт міста Дананг цього тижня, але, за даними двох джерел Reuters, запланована на 20 червня зупинка судна була скасована.

Джерело : CNN

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