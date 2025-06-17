Стармер підібрав документи, які випадково випустив Трамп на полях саміту G7

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підібрав документи, які випадково випустив президент США Дональд Трамп на полях саміту G7 у Канаді. За словами Стармера, він зробив це для того, щоб уникнути арешту командою охорони президента США, якби хтось інший підійшов до документів.

Стармер підібрав випущені Трампом документи

У канадському Кананаскісі після того, як Трамп відкрив деякі документи щодо торгівельної угоди між Великою Британією та США, внаслідок чого пачка паперів упала на землю, Стармер сказав, що у нього не було іншого вибору, окрім як нахилитися та допомогти.

– Я маю на увазі, що з документами та їхнім підняття було небагато варіантів. Як ви, мабуть, знаєте, існували досить суворі правила щодо того, хто може наблизитися до президента, – сказав британський прем’єр.

За словами Стармера, навколо американського президента, як і слід було очікувати, є дуже суворо охоронювана зона безпеки.

Зараз дивляться

Британський прем’єр-міністр припустив, що якби хтось із журналістів підійшов до Трампа, щоб допомогти йому зібрати документи, то команда охорони президента США могла б його заарештувати.

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Крім того, що Трамп викинув документи, він помилково оголосив, що уклав угоду з Європейським Союзом, а не з Великою Британією, звернули увагу журналісти.

Водночас Кір Стармер зазначив, що між США та Великою Британією давно існують тісні відносини, зокрема у сфері оборони, безпеки та обміну розвідувальними даними.

Джерело : The Guardian

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