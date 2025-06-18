Україна передала США учасника кіберугруповання Ryuk

Сьогодні, 18 червня, українська сторона передала американським правоохоронцям учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання. Злочинець причетний до діяльності з поширення програми-вимагача Ryuk.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Міжнародного злочинця затримали в Києві

Слідчі органи встановили, що учасники злочинного угруповання здійснили понад 2 400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних.

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Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує $100 млн США.

Іноземного громадянина затримали у Києві у квітні цього року за запитом американської сторони.

— У рамках міжнародно-правового співробітництва Офіс Генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, – зазначили у відомстві.

Що відомо про програму Ryuk

За даними Генпрокуратури, програма-вимагач Ryuk класифікується як високотехнологічний інструмент кіберзлочинності.

Шкідливий код спеціально розроблений для проникнення в корпоративні мережі та шифрування критично важливих файлів організацій з подальшим вимаганням коштів за розблокування.

Нагадаємо, що громадяни України також неодноразово ставати жертвами кібератак.

Нещодавно російські хакери масово атакували державні реєстри. Під атакою опинилися ресурси Міністерства юстиції України.

Проте, як зазначили у мін’юсті, виток персональних даних українців не підтвердився.

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