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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Вибори в Польщі: на одному з округів виявили фальсифікацію голосів

Вибори у Польщі
Фото: Getty Images

Суд міста Бєльсько-Бяла, що розташоване на півдні Польщі, виявив порушення під час підрахунку голосів у другому турі президентських виборів в одному з виборчих округів.

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.

У Польщі на одному з округів виявили фальсифікацію

Перерахунок голосів у одному з округів Бєльсько-Бяла було проведено за рішенням Верховного суду Польщі, що стосувалося загалом 13 окружних виборчих комісій.

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Під час перевірки з’ясувалося, що в одній із окружних виборчих комісій відбулася підміна голосів, через що помилково було оголошено, що найбільшу кількість голосів отримав Кароль Навроцький, хоча насправді більшість голосів була віддана за Рафала Тшасковського.

В іншій комісії було виявлено, що 160 голосів за Тшасковського з 959 загалом були поміщені у пакет із голосами, зарахованими Каролю Навроцькому, і помилково зазначені у протоколі як голоси за нього.

 – Неправильності, виявлені районним судом у Бєльсько-Бялій, викликають серйозні сумніви щодо надійності роботи зазначених виборчих комісій, а також вказують на можливість вчинення злочину, – наголошує Національна прокуратура Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв провести ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де перемогу здобув Кароль Навроцький – кандидат, підтриманий правою опозицією.

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