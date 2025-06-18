Вибори в Польщі: на одному з округів виявили фальсифікацію голосів
Суд міста Бєльсько-Бяла, що розташоване на півдні Польщі, виявив порушення під час підрахунку голосів у другому турі президентських виборів в одному з виборчих округів.
Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.
У Польщі на одному з округів виявили фальсифікацію
Перерахунок голосів у одному з округів Бєльсько-Бяла було проведено за рішенням Верховного суду Польщі, що стосувалося загалом 13 окружних виборчих комісій.
Під час перевірки з’ясувалося, що в одній із окружних виборчих комісій відбулася підміна голосів, через що помилково було оголошено, що найбільшу кількість голосів отримав Кароль Навроцький, хоча насправді більшість голосів була віддана за Рафала Тшасковського.
В іншій комісії було виявлено, що 160 голосів за Тшасковського з 959 загалом були поміщені у пакет із голосами, зарахованими Каролю Навроцькому, і помилково зазначені у протоколі як голоси за нього.
– Неправильності, виявлені районним судом у Бєльсько-Бялій, викликають серйозні сумніви щодо надійності роботи зазначених виборчих комісій, а також вказують на можливість вчинення злочину, – наголошує Національна прокуратура Польщі.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв провести ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де перемогу здобув Кароль Навроцький – кандидат, підтриманий правою опозицією.