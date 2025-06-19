Атака дронів на російський Волгоград паралізувала роботу місцевого аеропорту

У РФ заявили про масовану атаку дронів у Волгограді в ніч проти 19 червня, яка паралізувала роботу місцевого аеропорту.

Атака дронів на російський Волгоград: що відомо про наслідки

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про нібито відбиття силами ППО масованої атаки БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.

Він стверджує, що всі повітряні цілі нейтралізовані, постраждалих і пошкоджень нема.

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Водночас ця атака паралізувала роботу аеропортів у Волгограді та Самарі. Росавіація вже вдруге від початку доби запровадила там тимчасові обмеження на прийом і відправдення літаків.

У Міноборони країни-агресора повідомили, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон, зокрема сім – над Волгоградською областю.

З початку 2025 року ударні дрони щонайменше тричі атакували Волгоградський нафтопереробний завод.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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