Атака дронів на російський Волгоград паралізувала роботу місцевого аеропорту
У РФ заявили про масовану атаку дронів у Волгограді в ніч проти 19 червня, яка паралізувала роботу місцевого аеропорту.
Атака дронів на російський Волгоград: що відомо про наслідки
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про нібито відбиття силами ППО масованої атаки БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.
Він стверджує, що всі повітряні цілі нейтралізовані, постраждалих і пошкоджень нема.
Водночас ця атака паралізувала роботу аеропортів у Волгограді та Самарі. Росавіація вже вдруге від початку доби запровадила там тимчасові обмеження на прийом і відправдення літаків.
У Міноборони країни-агресора повідомили, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон, зокрема сім – над Волгоградською областю.
З початку 2025 року ударні дрони щонайменше тричі атакували Волгоградський нафтопереробний завод.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.