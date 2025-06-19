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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Іран без інтернету вже понад 12 годин: у чому причина

Домашній інтернет у Києві який обрати
Фото: Pexels

Іран залишається практично повністю без доступу до інтернету вже більш як пів доби.

Іран відключено від інтернету: що відомо

Про це повідомляє міжнародна моніторингова організація NetBlocks, яка відстежує стабільність інтернет-зв’язку та питання кібербезпеки у різних країнах світу.

– Дані показують, що Іран перебуває в режимі офлайн вже більше 12 годин. Оскільки влада запровадила загальнонаціональне відключення інтернету, посилаючись на ймовірне “зловживання” мережею Ізраїлем у військових цілях, – йдеться у повідомленні NetBlocks.

Згідно з їхніми даними, блокування почалося близько 17:30 за місцевим часом 18 червня, і з того моменту онлайн-доступ у країні залишається майже повністю відсутнім.

Зараз дивляться

Такі заходи Тегеран пояснює потребою захисту національної безпеки на тлі зростаючої напруги у відносинах з Ізраїлем, який, за твердженням іранської влади, може використовувати інтернет для координації військових дій.

Як повідомляє The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп погодився із планом військового удару по Ірану, однак поки що не ухвалив остаточного рішення про його реалізацію.

Згідно з інформацією видання, ще у вівторок увечері Трамп повідомив своїм високопоставленим радникам, що підтримує підготовлені варіанти атак.

Водночас, як зазначають джерела, він продовжує зволікати з остаточним рішенням, сподіваючись, що іранська влада відмовиться від подальшого розвитку своєї ядерної програми.

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