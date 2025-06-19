Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами: у Беер-Шеві пошкоджено медцентр

Уранці 19 червня Іран завдав чергового удару по Ізраїлю, випустивши балістичні ракети по кількох регіонах країни. Внаслідок обстрілу постраждала лікарня: ракета влучила в медичний центр Сорока в місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю, спричинивши пошкодження та поранення серед людей.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Іранська сторона заявила, що насправді ціллю атаки був розташований поруч об’єкт військової розвідки.

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Водночас зазначається, що поблизу лікарні Сорока немає жодних військових об’єктів Ізраїлю. База Південного командування Армії оборони Ізраїлю розташована за понад два кілометри від лікарні.

Удар по лікарні в Ізраїлі

Лікарня Сорока повідомляє про значні пошкодження в декількох місцях. У відділенні швидкої допомоги наразі надають допомогу кільком пацієнтам із незначними травмами. Солдати Командування тилу зараз перевіряють усі будівлі.

Генеральний директор медичного центру Сорока професор Шломі Кодеш розповів, що іранська ракета влучила в старе хірургічне відділення.

– Інші будівлі лікарні зазнали значних пошкоджень. Усі пацієнти та персонал перебували в укриттях. Кілька постраждалих отримали легкі травми, переважно від ударної хвилі, — додав він.

За оцінками Армії оборони Ізраїлю, сьогодні вранці Іран випустив по Ізраїлю близько 30 балістичних ракет. Крім лікарні Сорока в Беер-Шеві, ракети також обстріляли міста Холон і Рамат-Ган в центральній частині країни.

Пожежники витягли всіх, хто був заблокований під завалами після прямого влучання ракети в Холоні, заявив начальник пожежної станції міста Шауль Рахамім. За його словами, будівлі, які пошкодили іранські ракети, доведеться знести.

У центральній частині Ізраїлю медики повідомляють про трьох тяжко поранених, двох поранених середньої тяжкості і десятки легко поранених.

– Ракета, випущена в бік медичного центру Сорока, є актом терору і перетинає червону лінію. Це воєнний злочин іранського режиму, спрямований проти невинних цивільних осіб і медичних бригад, які рятують життя, — заявив міністр охорони здоров’я Ізраїлю Уріель Бусо.

Евакуація іноземних громадян

Японія, Китай та Індонезія заявляють, що готуються до евакуації своїх громадян з Ізраїлю та Ірану.

Японія відправляє два військові транспортні літаки C-2 разом із 120 військовослужбовцями до Джибуті на випадок можливої евакуації японських громадян з Ірану. В Ірані перебуває близько 280 японців, а в Ізраїлі — ще 1 000.

Китайське посольство в Ізраїлі заявляє, що з п’ятниці організовуватиме групову евакуацію автобусами з Ізраїлю. Китайських громадян вивезуть через прикордонний перехід Таба до Єгипту.

А уряд Індонезії заявив, що евакуює своїх громадян з Ірану. Міністр закордонних справ Сугіоно заявив, що в Ірані, переважно в місті Кум, перебуває близько 386 індонезійців, здебільшого студентів. В Ізраїлі перебуває близько 194 індонезійців, більшість з яких — у південному місті Рафах у секторі Гази.

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