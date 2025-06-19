Конгрес США хоче заборонити Трампу залучати військових у війну Ізраїлю та Ірану

Конгрес США підготував резолюцію, яка має на меті обмежити повноваження президента Дональда Трампа щодо залучення американських військових у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Документ, що є спільною ініціативою республіканців і демократів, опублікований на сайті Конгресу.

Конгрес США має виключне право оголошувати війну Ірану

Автором проєкту виступив конгресмен-республіканець Томас Массі, який працював над ним у партнерстві з кількома демократами. У зверненні він наголосив на необхідності дотримання конституційних норм.

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– Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції, – підкреслив він.

У резолюції міститься вимога до президента США (згідно з розділом 5 Резолюції про воєнні повноваження) вивести американські збройні сили з бойових дій на території Ірану, які не були санкціоновані Конгресом.

Документ зазначає, що законодавці не ухвалювали оголошення війни та не видавали спеціального дозволу на застосування військової сили проти Ірану.

– Конгрес цим доручає президенту припинити використання Збройних сил Сполучених Штатів у бойових діях проти Ісламської Республіки Іран або будь-якої частини уряду чи військових сил, окрім випадків, коли це прямо дозволено оголошенням війни або спеціальним дозволом на застосування військової сили проти Ірану, – зазначено у резолюції.

Цей крок Конгресу став реакцією на загострення ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль завдав авіаударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Тель-Авів пояснив свої дії відповіддю на прогрес Тегерана у створенні ядерної зброї.

Наступної ночі Іран випустив понад 150 ракет по Ізраїлю. Сьогодні, 19 червня, Іран завдав ракетного удару по лікарні в ізраїльському місті Беер-Шева.

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