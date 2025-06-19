США можуть вдарити по ядерному заводу в Ірані 13-тонною бомбою: що відомо

Президент Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану лише в тому випадку, якщо так звана бомба потужна протибункерна бомба GBU-57 гарантовано знищить важливий об’єкт збагачення урану в Фордо.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на американські джерела.

Американська бомба GBU-57

Трампу повідомили, що скидання бомби GBU-57 вагою 13,6 тонни повністю знищить завод у Фордо. Проте президент, здається, не повністю переконаний у цьому, а тому відклав погодження ударів. Трамп чекає, що загроза втручання Сполучених Штатів змусить Іран все ж піти на переговори.

Зараз дивляться

Ефективність GBU-57 є предметом глибоких суперечок у Пентагоні з початку нового президентського терміну Дональда Трампа. Є глибоке переконання, що лише тактична ядерна зброя здатна знищити об’єкт у Фордо через те, що він глибоко закопаний.

Проте Трамп не розглядає можливість використання тактичної ядерної зброї проти Фордо.

Бомбу GBU-57 розробили для знищення підземних бункерів. Ії може нести тільки бомбардувальник B2, для якого потрібна перевага у повітрі і який потребує стабільного сигналу GPS для наведення на ціль.

Хоча Ізраїль заявив, що встановив перевагу в повітрі над Іраном, для успішного удару все одно потрібно заздалегідь вивести з ладу будь-які GPS-глушилки.

Удар по іранському заводу у Фордо

Однак представникам Пентагону повідомили, що протибункерна бомба GBU-57 не проникне достатньо глибоко під землю і зможе зруйнувати тунелі і поховати їх під уламками.

Глибина залягання об’єкта у Фордо становить 90 метрів, за оцінками ізраїльської розвідки. Тож Сполучені Штати повинні спочатку пом’якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну бомбу з бомбардувальника B2, щоб знищити весь об’єкт, але Трамп не розглядає такий сценарій.

Ці оцінки були зроблені Агентством зі зменшення загрози оборони (DTRA), підрозділом Пентагону, яке тестувало GBU-57.

Ризики цієї операції полягають у тому, що скидання GBU-57 на кілька років може відтермінувати здатність Ірану отримати уран для ракет, але не покладе повного кінця програмі.

Виведення з ладу об’єкта у Фордо – вважається ключовим для запобігання отримання Іраном ядерної зброї. Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило, що на цьому об’єкті уран збагачений до 83,7%. Для виготовлення ядерної зброї необхідно збагатити уран до 90%.

Будь-які зусилля з метою знищення Фордо вимагатимуть участі США, оскільки Ізраїль не володіє боєприпасами для удару по об’єктах, розташованих на такій глибині, або літаками для їхньої доставки.

Складність використання GBU-57 для удару по Фордо полягає у тому, що об’єкт знаходиться під землею всередині гори. Крім того, протибункерна бомба GBU-57 ніколи раніше не використовувалася в подібній ситуації.

– Це не буде одноразовою операцією. Це може відкинути програму на півроку-рік, – сказав американський генерал-майор у відставці Ренді Маннер, і наголосив, що Фордо можна буде швидко відбудувати.

Завод Фордо розташований на південь від Тегерана. 25 років тому цей комплекс побудували на території колишнього військового об’єкта поблизу міста Кум.

В останні роки Ізраїль розробив низку планів знищення Фордо без допомоги США. В одному з варіантів Ізраїль запропонував завантажити вертольоти командос, які могли б прорватися на об’єкт і підірвати його. Проте цей сценарій Трамп відхилив.

Джерело : The Guardian

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