Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки утримується від наказу – WSJ

Президент США Дональд Трамп схвалив план удару по Ірану, проте утримується від остаточного наказу.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Плани Трампа щодо Ірану

За їхніми даними, Трамп ще у вівторок ввечері сказав своїм старшим радникам, що схвалив плани атак по Ірану, але все ще чекає, сподіваючись, що Тегеран відмовиться від реалізації ядерної програми.

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Можливою ціллю є добре захищений об’єкт зі збагачення урану у Фордоу. Він розташований під горою, тому військові експерти вважають, що для його ураження потрібне лише дуже потужне озброєння.

– Я можу це зробити, а можу і не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи вирішив він вдарити по ядерних об’єктах Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше заявив, що Тегеран не здасться і попередив, що будь-яке військове втручання США призведе до “непоправних наслідків”.

Водночас США продовжують нарощувати військову присутність на Близькому Сході. Вже третій есмінець увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря.

– Хоча Пентагон заявив, що нарощування військового потенціалу має суто оборонний характер, воно покращує позицію США, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран. Це також може бути тактикою тиску на Іран, щоб змусити його капітулювати або піти на поступки, – пише видання.

Джерело : The Wall Street Journal

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