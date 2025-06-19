В Ізраїлі знайшли тіло українки, яка приїхала лікувати доньку від лейкемії

В Ізраїлі знайшли тіло Марії Пашкурової, 30-річної громадянки України, яка приїхала до країни, щоб лікувати доньку від лейкемії.

Її загибель підтвердили через чотири дні після ракетного удару Ірану по багатоповерхівці в Бат-Ямі, повідомили ізраїльські посадовці.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Загибель українки в Ізраїлі

Пашкурова прибула до Ізраїлю у грудні 2022 року за медичною візою — її 7-річна донька Анастасія потребувала термінового лікування від лейкемії. Унаслідок ракетного удару загинули також Анастасія та її бабуся, які перебували разом із Марією у зруйнованому будинку.

Чоловік Марії наразі воює проти Росії в Україні, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Раніше влада Ізраїлю повідомляла про вісім загиблих унаслідок удару по Бат-Яму та про одного зниклого безвісти. Смерть Пашкурової збільшила загальну кількість загиблих в Ізраїлі до 25 осіб від початку бойових дій з Іраном.

Міністерство закордонних справ України 16 червня підтвердило, що п’ятеро громадян України загинули внаслідок іранського удару, серед них — троє дітей. Українське МЗС закликало громадян якнайшвидше залишити території Ізраїлю та Ірану через загострення конфлікту.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило співчуття родині семирічної українки Анастасії Бурик.

Відповідну заяву оприлюднив речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн у соцмережі X у четвер, 20 червня.

— Висловлюємо співчуття родині Анастасії Бурик, семирічної дівчинки, хворої на рак, яка була вбита іранським режимом у Бат-Ямі разом з чотирма іншими членами її родини, — написав він.

Джерело : The Guardian

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