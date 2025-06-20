Іран атакував район з офісами Microsoft в Ізраїлі: є поранені, зруйновано будинки

Уранці п’ятниці, 20 червня, Іран завдав ракетного удару по ізраїльському місту Беер-Шева. Удар припав на район, де розташовані офіси компанії Microsoft, а також житлові будинки. Це сталося наступного дня після обстрілу лікарні Сорока у тому ж місті.

Іран поцілив в офіси Microsoft

За даними служби екстреної допомоги Маген Давід Адом, жертв внаслідок удару немає. Проте семеро осіб зазнали легких поранень – здебільшого під час спроби дістатися до укриттів або через вибухову хвилю. Всіх постраждалих евакуювали до лікарні, повідомляє CTech.

— Ми спали у безпечній кімнаті. Замкнули двері, як завжди, і тоді стався потужний вибух. У повітрі стояли запах горілого й пилюка. Будинок повністю зруйнований. Я вийшов надвір і був приголомшений. Добре, що в мене були речі у шафі в укритті, – розповів про момент вибуху місцевий мешканець Ові Нахон.

Корпус вартових Ісламської революції Ірану взяв на себе відповідальність за атаку. В офіційній заяві йдеться, що Microsoft нібито “тісно співпрацює з ізраїльськими військовими структурами”, а офіси компанії є частиною кіберінфраструктури, яка “підтримує агресію”.

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У корпусі також стверджують, що у цьому районі мешкають працівники, пов’язані з розвідкою та штучним інтелектом, які буцімто взаємодіють із силами безпеки Ізраїлю.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що лідер Ірану Алі Хаменеї є сучасним диктатором Адольфом Гітлером, тому не може продовжувати свого існування.

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