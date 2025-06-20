Туск закликав до перерахунку голосів на виборах президента Польщі
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав до часткового перерахунку голосів на президентських виборах у країні через виявлені порушення.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вибори у Польщі пройшли з порушенням
Верховний суд Польщі отримав близько 30 тис. скарг після напружених виборів.
Після поразки кандидата від правлячої коаліції Рафаля Тшасковського Туск заявив про необхідність розслідувати всі занепокоєння щодо організації голосування.
— Там, де є сумніви, давайте перерахуємо голоси ще раз, – заявив Туск.
За попередньою оцінкою уряду, на 800 виборчих дільницях щось було не так.
Депутати правлячої коаліції заявили, що в деяких випадках голоси, віддані за Тшасковського, були зараховані за Навроцького і навпаки.
1 червня кандидат Туска Рафал Тшасковський з невеликим відривом програв Каролю Навроцькому, націоналістичному історику та колишньому боксеру, якого підтримувала колишня правляча партія Право і справедливість.
За даними Bloomberg, перемога Навроцького означає, що президентство й уряд Польщі залишаться в стані протистояння, що створює передумови для нової політичної нестабільності.
Тоді як Туск прагнув, щоб країна мала більший вплив в Європейському Союзі, Навроцький є затятим критиком блоку і прихильником президента США Дональда Трампа.
Верховний суд Польщі, який затверджує результати виборів, має розглянути всі подані скарги та ухвалити рішення щодо можливого перерахунку голосів на проблемних дільницях.
Коли це станеться — наразі не відомо.
Раніше повідомлялося, що під час виборів президента Польщі в одному з округів виявили фальсифікацію голосів.
Через це помилково було оголошено, що більшість голосів отримав Кароль Навроцький, хоча насправді більшість була віддана за Рафала Тшасковського.