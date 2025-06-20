У резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі кинули гранату: деталі
Поблизу Тель-Авіва невідомі кинули гранату в резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі.
Про це повідомляє норвезький телеканал TV 2.
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За повідомленням поліції Ізраїля, за фактом інциденту розпочато розслідування.
— Наразі ми можемо підтвердити, що було завдано незначних матеріальних збитків. У зв’язку з тим, що розслідування триває, ніяких подробиць наразі надано не буде, – заявили в поліції.
Міністерство закордонних справ Норвегії офіційно підтвердило інформацію про вибух. Керівник відділу зв’язків із громадськістю МЗС Тува Богснес заявив, що подія сталася ввечері, 19 червня.
— Ми були на зв’язку з посольством сьогодні ввечері (19 червня – Ред.). Ніхто зі співробітників посольства не постраждав в результаті інциденту, – заявив Богснес.
Наразі невідомо, хто кинув гранату і які були мотиви.
Згідно з офіційними повідомленнями, у посольстві працює 14 співробітників, шестеро з яких відряджені з Норвегії.
Саме посольство Норвегії в Ізраїлі було закрито в понеділок у зв’язку з безпековою ситуацією.
Надаємо, що 19 червня, Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Одна з ракет влучила в медичний центр Сорока в місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю, спричинивши пошкодження та поранення серед людей.
Загалом, за оцінками Армії оборони Ізраїлю, у четвер, 19 червня Іран, випустив по Ізраїлю близько 30 балістичних ракет.
Фото: TV 2