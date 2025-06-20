У резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі кинули гранату: деталі

Поблизу Тель-Авіва невідомі кинули гранату в резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі.

Про це повідомляє норвезький телеканал TV 2.

Замах на життя посла Норвегії

За повідомленням поліції Ізраїля, за фактом інциденту розпочато розслідування.

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— Наразі ми можемо підтвердити, що було завдано незначних матеріальних збитків. У зв’язку з тим, що розслідування триває, ніяких подробиць наразі надано не буде, – заявили в поліції.

Міністерство закордонних справ Норвегії офіційно підтвердило інформацію про вибух. Керівник відділу зв’язків із громадськістю МЗС Тува Богснес заявив, що подія сталася ввечері, 19 червня.

— Ми були на зв’язку з посольством сьогодні ввечері (19 червня – Ред.). Ніхто зі співробітників посольства не постраждав в результаті інциденту, – заявив Богснес.

Наразі невідомо, хто кинув гранату і які були мотиви.

Згідно з офіційними повідомленнями, у посольстві працює 14 співробітників, шестеро з яких відряджені з Норвегії.

Саме посольство Норвегії в Ізраїлі було закрито в понеділок у зв’язку з безпековою ситуацією.

Надаємо, що 19 червня, Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Одна з ракет влучила в медичний центр Сорока в місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю, спричинивши пошкодження та поранення серед людей.

Загалом, за оцінками Армії оборони Ізраїлю, у четвер, 19 червня Іран, випустив по Ізраїлю близько 30 балістичних ракет.

Фото: TV 2

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