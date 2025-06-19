В ЄС заборонили обрізання вух і хвостів собакам і котам та хворобливу селекцію

Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який встановлює перші загальноєвропейські правила щодо розведення, утримання та поводження з котами і собаками.

Про це повідомляє Європарламент.

Нові норми захисту тварин в ЄС

Нові норми спрямовані на посилення захисту тварин та протидію неконтрольованій торгівлі.

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У центрі документу — вимога обов’язкової ідентифікації всіх котів і собак мікрочипами та реєстрації їх у національних базах даних, які будуть сумісними в межах усього Євросоюзу.

Євродепутати також виступили за створення єдиної бази даних, де зберігатиметься інформація про мікрочипи та реєстрацію тварин.

Особливу увагу приділено запобіганню жорстокому поводженню з тваринами. У парламенті наголошують на потребі посилити контроль за розведенням та продажем тварин, зокрема, заборонити продаж котів і собак у зоомагазинах, а також імпорт і подальший продаж тварин, завезених до ЄС під виглядом некомерційного переміщення.

Депутати Європарламенту також виступили за заборону розведення собак і котів із надмірними конформаційними рисами, які можуть завдавати шкоди їхньому здоров’ю та добробуту.

Крім того, вони пропонують не допускати таких тварин, а також тварин із каліцтвами, до участі у виставках, експозиціях і змаганнях.

Таким чином, ЄС прагне не лише посилити загальні стандарти захисту тварин, а й припинити практику, яка заохочує виведення фізично вразливих порід заради естетики чи комерційної вигоди.

Нові правила також стосуються імпорту тварин із третіх країн. За задумом євродепутатів, усі тварини, що ввозяться до ЄС, повинні бути ідентифіковані до перетину кордону, а їх реєстрація має відбуватись до прибуття в країну.

Документ підтримали 457 депутатів, 17 були проти, 86 утрималися. Попереду — переговори з Радою ЄС щодо фінального варіанту закону.

За даними Єврокомісії, близько 44% громадян ЄС утримують домашніх тварин, а ринок торгівлі собаками й котами щороку оцінюється у понад €1,3 млрд. У зв’язку з активною онлайн-торгівлею та відсутністю уніфікованого контролю, парламентарі вважають ухвалення цього законопроєкту своєчасним кроком до захисту добробуту тварин у Європі.

Джерело : Європарламент

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