Яка кількість українців в Ірані та скільки з них хочуть покинути країну

Станом на 18 червня з Ірану виявили бажання виїхати 85 громадян України та 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні.

Департамент консульської служби МЗС разом із посольством України в Ірані опрацьовують можливі маршрути евакуації, зокрема окремими рейсами або в координації з міжнародними партнерами. Крім того, уточнюють списки охочих та вирішують організаційні питання.

Яка кількість українців в Ірані та чи відомі точні дані, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Скільки українців живе в Ірані

Населення Ірану у 2025 році становить 92 417 681 особу. Це на 0,67% більше, ніж у 2024 році, і загалом відповідає тенденції сталого щорічного приросту населення — приблизно 0,9%.

Іран посідає 17-те місце у світовому рейтингу за кількістю населення.

Країна є багатонаціональною: серед основних етнічних груп — перси, азербайджанці, курди, араби, белуджі та туркмени.

Станом на 2025 рік кількість чистих мігрантів становить 116 786 осіб.

Більшість населення — близько 73% — проживає в містах. Середній вік жителів Ірану — 34 роки.

Точно невідомо, яка кількість українців проживає в Ірані, але їх небагато. Найбільше українців було зосереджено в місті Бушер, там працювало до 500 осіб на будівництві атомної електростанції.

На цей момент немає точної інформації щодо кількості українців, які перебувають в Ірані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ України працює над з’ясуванням даних про наших громадян, які знаходяться в Ізраїлі та Ірані. Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 червня.

Чому в Ірані мало українців

Іран — країна з авторитарною системою управління, суворим контролем за в’їздом та перебуванням іноземців. Українцям складно оформити довгострокові візи або отримати дозвіл на проживання.

На відміну від країн Європи, Канади чи США, Іран ніколи не був популярним напрямком української міграції.

Там немає усталеної української громади чи культурної інфраструктури.

Іноземці в Ірані мають обмежений доступ до офіційного працевлаштування. Іран постійно перебуває під міжнародними санкціями, що робить життя іноземців складнішим.

Дипломатичні ризики, напруженість у регіоні та потенційні конфлікти також відлякують потенційних мігрантів.

Читайте також Які розвіддані переконали Ізраїль і США, що Іран близький до створення ядерної зброї: дізнався The Economist

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.