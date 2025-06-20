Яка кількість українців в Ізраїлі і скільки з них стали жертвами ракетних атак

Воєнне протистояння між Іраном та Ізраїлем продовжується. У п’ятницю, 20 червня, Іран здійснив ракетний удар по ізраїльському місту Беер-Шева. Було уражено район, де розташовані офіси компанії Microsoft і житлові будинки. Це сталося наступного дня після обстрілу лікарні Сорока в тому ж місті.

Усі ці атаки вимушені переживати й українці, які проживають в Ізраїлі чи прибули туди з візитом.

Скільки українців перебуває в Ізраїлі — читайте в нашому матеріалі.

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Чи відомо, скільки в Ізраїлі українців

Наразі точно не відомо, скільки громадян України перебувають в Ізраїлі.

За словами Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України з’ясовує інформацію про наших громадян, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 15 червня.

– Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі — за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза мине якнайшвидше, — сказав Зеленський.

За даними МЗС, унаслідок масованої ракетної атаки Ірану в Ізраїлі 14 червня загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Напередодні було виявлено тіло Марії Пашкурової, 30-річної громадянки України, яка приїхала до країни для лікування доньки від лейкемії.

Про її загибель повідомили через чотири дні після ракетного удару Ірану по багатоповерхівці в Бат-Ямі.

Яка кількість українців в Ізраїлі шукали тимчасового захисту

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість українців, які шукали тимчасового захисту в Ізраїлі, коливалась у межах 20–25 тисяч осіб.

Однак після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ця цифра зменшилася. З того моменту у країні перебувало приблизно 12–13 тис. громадян України.

Як зазначив Корнійчук, більшість українців в Ізраїлі працевлаштовані та мають родичів або близьких знайомих, з якими підтримують зв’язок.

Він зазначив, що люди не приїжджають сюди без потреби, усвідомлюючи, що в європейських країнах умови для тимчасового захисту значно кращі.

Також він нагадав, що Ізраїль не надає українцям офіційного статусу біженця, не забезпечує їх житлом чи фінансовою допомогою.

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