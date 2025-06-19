Які розвіддані переконали Ізраїль і США, що Іран близький до створення ядерної зброї: дізнався The Economist

Стало відомо, які розвідувальні дані переконали Ізраїль та США в тому, що Іран досяг точки неповернення у своєму прагненні отримати ядерну зброю.

Журналісти видання The Economist дізналися, яким був зміст ізраїльського досьє про прогрес іранської ядерної програми.

Що Ізраїль та США дізналися про ядерну програму Ірану

– Ці докази спонукали Сили безпеки Ізраїлю підтримати атаку. Це було продемонстровано Америці та іншим західним партнерам. Ймовірно, це відіграє важливу роль в ухваленні рішень про те, чи підтримувати війну, – йдеться у повідомленні.

The Economist не бачив матеріал безпосередньо, але отримав ексклюзивну інформацію з авторитетного джерела, що дає уявлення про досьє Ізраїлю, якими вони поділилися з союзниками, а також про заяви, які вони висувають щодо збагаченого урану та прискорення програми Ірану.

Зараз дивляться

Досьє містить два ключові повідомлення про докази цього твердження.

Перше полягає в тому, що іранська наукова група приховала певну кількість ядерного матеріалу з неясним статусом збагачення, про який невідомо спостерігачам наглядового органу ООН – Міжнародного агентства з атомної енергії.

9 червня МАГАТЕ оцінило, що Іран має офіційні запаси понад 400 кг високозбагаченого урану.

Друге повідомлення про доказ полягає в тому, що науковці прискорили свою роботу та збиралися зустрітися з командирами ракетних корпусів Ірану.

У виданні зазначають: очевидно, для підготовки до майбутнього зчеплення ядерної боєголовки з ракетою.

Що відомо про іранську ядерну програму

Значна частина попередніх досліджень та діяльності Ірану, пов’язаних з ядерною зброєю, вже була у відкритому доступі.

МАГАТЕ опублікувало кілька звітів, що це документують, частково заснованих на розвідувальних даних, наданих Ізраїлем та іншими країнами.

У 2018 році команда Гарвардського університету опублікувала власний аналіз іранських документів, викрадених Ізраїлем.

Джерела описують тривалі зусилля Ірану щодо створення уранового осердя для бомби та вибухівки, щоб викликати ланцюгову реакцію, а також програми розміщення сферичного корисного навантаження на іранській балістичній ракеті Shahab-3.

У звіті, опублікованому 31 травня, МАГАТЕ зазначило, що у 2003 році Іран планував провести те, що Інститут науки та міжнародної безпеки називає холодним випробуванням – імітацією ядерної зброї, в якій використовується природний або збіднений уран, а не збройового класу.

В оцінках розвідки Ізраїлю частково повторюється ця інформація. У них стверджується, що група іранських вчених роками працювала над відкритими та прихованими дослідженнями, пов’язаними зі зброєю.

Ці зусилля спочатку були частиною офіційної програми досліджень ядерної зброї Ірану, відомої як AMAD, яку було закрито у 2003 році, ймовірно, через побоювання американської атаки.

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