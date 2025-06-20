Євросоюз не знижуватиме граничну ціну на російську нафту до $45

Європейський Союз вирішив тимчасово не знижувати граничну ціну на російську нафту. Причина – побоювання, що США не підтримають нові санкції на тлі зростання світових цін на нафту.

Про це пише Bloomberg.

ЄС поки не знижуватиме граничну ціну на нафту з РФ

ЄС розглядав можливість зменшити цінову стелю на російську нафту з $60 до $45 за барель. Після різкого зростання цін на нафту, викликаного нападом Ізраїлю на Іран, країнам Євросоюзу не вдалося дійти згоди.

Зараз дивляться

Джерела, знайомі з перебігом перемовин, повідомляють, що частина держав-членів вважає: без підтримки США нове обмеження не спрацює. Після саміту G7 стало зрозуміло, що Вашингтон не готовий до нових жорстких кроків проти Росії.

Під час зустрічі в канадській провінції Альберта президент Дональд Трамп заявив журналістам, що санкції “коштують США занадто дорого”.

Що передбачає 18 санкційний пакет ЄС

Попри це, новий санкційний пакет ЄС, 18-й з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передбачає інші обмеження.

Зокрема, йдеться про заборону на використання газопроводів Північний потік, що з’єднують Німеччину та Росію, а також про розширення санкцій SWIFT проти додаткових банків.

Ці питання обговорюватимуться на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж підтвердила, що поки немає потреби знижувати граничну ціну. За її словами, нинішній рівень стелі працює.

Останніми днями ми спостерігаємо зростання цін, тож обмеження виконує свою функцію. Зараз тиску на зниження цінової межі немає, – сказала фон дер Ляєн під час саміту G7.

ЄС поки не буде змінювати цінову політику щодо російської нафти, але продовжить тиск через інші санкційні механізми.

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