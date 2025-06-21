Алі Хаменеї підготував список потенційних наступників – NYT

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав трьох високопоставлених священнослужителів, які можуть стати його наступниками, якщо з ним щось трапиться.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських чиновників.

Алі Хаменеї назвав можливих наступників на випадок своєї смерті

Згідно з іранською конституцією, якщо помре верховний лідер, Асамблея експертів, яка складається з 88 членів, повинна обрати нового лідера. Цей процес застосовувався лише один раз — у 1989 році, коли самого Хаменеї обрали на цю посаду.

Зараз дивляться

Хаменеї хоче, щоб перехід влади відбувся швидко і без проблем, якщо він помре.

Після того, як, за повідомленнями, Хаменеї уникнув ізраїльського плану його вбивства, президент США Дональд Трамп цього тижня назвав верховного лідера Ірану “легкою мішенню”.

– Ми точно знаємо, де ховається так званий Верховний лідер… Він легка мішень, але там він у безпеці – ми не збираємося його знищувати (вбивати!), принаймні поки що, – написав Трамп у Truth Social.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також не виключив можливість нападу на Хаменеї. Він вважає, що смерть лідера Ірану не призведе до нових конфліктів, а навпаки, допоможе їх припинити.

Тоді як міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц пішов ще далі, заявивши, що Хаменеї не можна дозволяти “продовжувати своє існування” після того, як Іран влучив ракетою у лікарню в Ізраїлі.

Джерело: The New York Times

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.