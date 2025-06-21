Ізраїль завдав удару по винищувачах F-14 у центральному Ірані – Sky News

Ізраїль завдав удару по винищувачах F-14 у центральному Ірані.

Про це повідомляють військові, пише Sky News.

Винищувачі F-14 збив Ізраїль в Ірані

– Ізраїльські військові заявили, що нещодавно їхні військово-повітряні сили збили три іранські винищувачі F-14 у центральному Ірані, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні почалась ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Так, уночі проти 13 червня ізраїльські військові здійснили масштабні авіаудари по території Ірану, уразивши важливі об’єкти, пов’язані з ядерною та оборонною інфраструктурою. У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети .

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У ніч на 21 червня Ізраїль завдав серію ударів по військових і ядерних об’єктах Ірану.

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