Понад 600 працівників Голосу Америки отримали повідомлення про звільнення: що відомо

У п’ятницю, 20 червня, адміністрація Дональда Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам мовника Голос Америки.

Про це повідомляє The New York Times.

Трамп звільняє 600 працівників Голосу Америки

Масові звільнення, які оформлені як зменшення штату, скоротять чисельність працівників агентства до менш ніж 200 осіб.

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Це близько однієї сьомої від складу редакції, який був на початку 2025 року.

Співробітники, що потрапили під скорочення, залишаються в оплачуваній відпустці до 1 вересня — після цього рішення про звільнення набуде чинності.

Це рішення стало черговим кроком адміністрації Трампа у боротьбі з державними ЗМІ і, зокрема, з Голосом Америки.

Минулого тижня, на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном, Білий дім тимчасово повернув до роботи частину працівників перськомовної служби.

Але вже 20 червня принаймні двоє з них також отримали повідомлення про звільнення.

Попри те, що оскаржити рішення неможливо, більшість журналістів уже тривалий час перебувають у вимушеній відпустці.

Станом на зараз Голос Америки”веде мовлення лише чотирма мовами, а радіоефіри збереглися виключно для афганської аудиторії.

У лютому 2025 року в агентстві працювали приблизно 1 300 журналістів, які щодня транслювали програми 49 мовами для понад 360 мільйонів глядачів і слухачів по всьому світу.

Чому скорочують Голос Америки

Нагадаємо, у травні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про припинення фінансування мовника Голос Америки.

Президент США назвав мовника антитрампівським, заявивши, що той став Голосом радикальної Америки.

Згодом журналісти Голосу Америки та їхні профспілки подали до суду на Агентство глобальних медіа США, заявивши, що їхнє закриття порушує конституційне право працівників на свободу слова, закріплене Першою поправкою до Конституції.

29 березня окружний суддя США Пол Еткен заборонив адміністрації президента Дональда Трампа в односторонньому порядку припинити роботу телерадіокомпанії Голос Америки та пов’язаних із нею радіопрограм, фінансування яких раніше схвалив Конгрес.

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