Посол ЄС: Грузія може втратити шанс на вступ до Євросоюзу

Посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що країна може надовго втратити можливість вступу до ЄС через зупинку процесу євроінтеграції.

Про це він сказав під час виступу на заході в Батумі з нагоди Дня Європи, передає SOVA.

Чому Грузія може втратити шанс на вступ до ЄС

Герчинський нагадав, що у 2023 році Грузія набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, і цей крок був історичним для грузинського народу. Проте наразі, за його словами, європейська інтеграція фактично призупинена.

Зараз дивляться

— Сумно, що Грузія може надовго втратити свій історичний шанс на членство в ЄС. Ба більше, демократія в країні досі під загрозою, — заявив посол.

Він наголосив, що членство в ЄС — це не зобов’язання, а можливість, яка ґрунтується на суверенному виборі народу та держави. Герчинський також додав, що інтеграція до ЄС означає мир і процвітання, а об’єднує країни Євросоюзу — повага до історії, культури та традицій.

Дипломат закликав грузинську владу повернутися на шлях демократичного розвитку та наголосив, що ЄС готовий відновити спільну роботу, якщо Тбілісі зробить відповідні кроки.

— Ми пишаємося тим, що є друзями Грузії, — резюмував Герчинський.

Нагадаємо, парламент Грузії припинив повноваження 49 депутатів нового скликання, а саме представників опозиційних партій – Єдності – Національного руху, Коаліції за зміни та Сильної Грузії.

Фото: EU Delegation Georgia

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