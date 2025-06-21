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Саміт у Гаазі пройде без засідання Ради Україна-НАТО – Politico

Саміт НАТО у Гаазі

В останній момент скасували обговорення війни в Україні на саміті НАТО.

Про це пише видання Politico, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з планами проведення саміту.

Однак в офіційній програмі саміту зміни наразі відсутні.

Зараз дивляться

Рішення скоротити порядок денний ухвалили представники НАТО, як інформує видання, причиною став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

У Гаазі, як і днями у Канаді, не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов’язань.

У рамках скороченого графіку НАТО буде лише дві головні події:

  • вітальну вечерю в замку голландської королівської родини,
  • одне засідання Північноатлантичної ради.

До цього було дві чи три основні події окрім вечері з королівською родиною.

Через скорочення тривалості й кількості заходів, у Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.

За інформацією видання, це ще одна поступка США – штати попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені у посиленні уваги до війни, посприяти завершенню якої Трамп не зміг, як обіцяв під час минулорічної президентської кампанії.

Саміт НАТО: чи буде присутній Зеленський

Крім того, зазначається, що наразі не ясно, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.

Нагадаємо, що Зеленський раніше заявив, що ще не ухвалив остаточне рішення щодо поїздки на саміт НАТО.

Зауважимо, що на 19.00 24 червня запланована “Робоча вечеря Ради Україна-НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ”. Поки що зміни на офіційному сайті відсутні.

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