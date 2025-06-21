Хто такий Сергій Тихановський, якого відпустив Лукашенко: біографія і подробиці життя

У Білорусі звільнили деяких політичних в’язнів, одним з яких став Сергій Тихановський, після візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога до Мінська.

Факти ICTV розповідають, хто такий Сергій Тихановський, як він став політичним в’язнем і чому його називають одним з найвідоміших опозиціонерів у Білорусі.

Сергій Тихановський – хто це такий

Сергій Тихановський – білоруський громадський діяч і підприємець, якого вважають опозиціонером. Йому 46 років.

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Сам Сергій народився в Горках і виріс у Гомелі. Там Тихановський здобув освіту на філологічному факультеті Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини.

Певний час Сергій вів підприємницьку діяльність, зокрема, став організатором концертів, відкрив нічні клуби у Мозирі та Гомелі, керував мережею салонів мобільного зв’язку і був власником відеостудії.

У 2019 році Тихановський став автором і ведучим YouTube-каналу Страна для жизни, який згодом став дуже популярним у Білорусі, оскільки на онлайн-платформі висвітлювалися випадки корупції та зловживання з-поміж посадовців.

Затримання Сергія Тихановського

У травня 2020 року, перед виборами президента у Білорусі, Сергій Тихановський заявив про своє бажання балотуватися. Але Центральна виборча комісія у Білорусі не зареєструвала його на виборах.

Замість нього кандидатом у президенти Білорусі зареєструвалася дружина Сергія – Світлана Тихановська. Наприкінці травня під час пікету зі збору підписів за її висунення Сергія та ще дев’ятьох людей врешті затримали.

Цих осіб звинуватили у завданні тілесних ушкоджень місцевим правоохоронцям, а також нібито в організації дій, які мають на меті порушення громадського порядку.

Після арешту Сергій долучився до кампанії своєї дружини, Світлани Тихановської, як керівник її штабу і довірена особа.

Влітку 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, після чого посаду обійняв Олександр Лукашенко. Варто зазначити, що представники білоруської опозиції та низки країн світу не визнали результати цих виборів.

Згодом у Білорусі спалахнули масові протести, які тривали кілька місяців. Цього ж літа Світлана Тихановська разом з дітьми виїхала до Литви.

Хто наказав затримати Сергія Тихановського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко через два місяці заявив, що опозиціонера Сергія Тихановського затримали за його вказівкою.

Він звинуватив громадського діяча у тому, що той нібито намагався організувати Майдан у Білорусі.

Врешті Тихановського засудили у закритому режимі в Гомельському СІЗО. У грудні 2021 року суд у Білорусі виніс рішення – до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями.

Згодом до його покарання додали ще 1,5 року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Сам опозиціонер не визнав провину. Як повідомляли журналісти, його тримали в повній ізоляції, адже понад два роки не було публічної інформації про Тихановського.

Возз’єднання Сергія та Світлани Тихановських

Звільнений з ув’язнення Сергій вже возз’єднався зі своєю дружиною – Світланою Тихановською. Він уже покинув Білорусь. Разом з дружиною, на нього чекали син Карней і донька Агнія, які перебували за кордоном.

Як звернули увагу журналісти, на оприлюднених кадрах з місця зустрічі можна побачити, що Тихановський істотно схуд.

Водночас журналісти зазначають, що Сергій дуже сильно змінився зовнішньо, якщо порівнювати з подіями до арешту в 2020 році.

Після візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до Мінська стало відомо, що звільнено щонайменше 14 політичних в’язнів. Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила цих людей на прохання президента США Дональда Трампа.

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