США передислоковують B-2 Spirit ближче до зони конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Стратегічні бомбардувальники-невидимки B-2A Spirit вилетіли з авіабази Уайтмен у штаті Міссурі та прямують до американської військової бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє UK Defence Journal.

США перекидають літаки B-2A Spirit

За даними видання, бомбардувальники супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, що приєдналися до них над територією Канзасу. Передислокація відбувається на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном.

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Останніми тижнями США вже перекинули в регіон десятки бойових літаків, включно з винищувачами, заправниками й розвідниками. В операції також беруть участь два авіаносці ВМС США.

B-2 Spirit – один із найтехнологічніших літаків США, здатний нести ядерну зброю та 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator. Експерти вважають, що потенційною ціллю може бути підземний об’єкт у Фордо, що є частиною іранської ядерної програми.

На озброєнні США наразі 19 літаків B-2. Їх планують використовувати до 2032 року, після чого на заміну прийдуть B-21 Raider.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що Тегеран готовий знову вдатися до дипломатичних кроків у межах обговорення своєї ядерної програми лише після того, як Ізраїль припинить атаки.

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