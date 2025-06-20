США запровадили санкції проти постачальників обладнання для іранської оборонки

У п’ятницю, 20 червня, Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти осіб і компаній, які сприяли розвитку іранської оборонної промисловості та підтримували пов’язані з Іраном бойові формування.

Про це пише Bloomberg.

США ввели санкції проти компаній, що співпрацюють з Іраном

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадив санкції проти громадянина Китаю та восьми компаній, що базуються в Ірані, КНР, Гонконзі, Сінгапурі та Туреччині.

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За інформацією відомства, вони займалися закупівлею та транспортуванням чутливого обладнання для оборонної галузі Ірану.

Окремо під санкції потрапило судно, що належить компанії Unico Shipping з Гонконгу. Його визнали включеним до переліку підсанкційного майна через доставку вантажу для іранської компанії Rayan Roshd Afzar, яка вже перебуває під санкціями США.

Ця фірма, згідно з повідомленням, має зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

– Сполучені Штати залишаються рішучими в перешкоджанні будь-яким спробам Ірану отримати чутливі технології, комплектуючі та обладнання, які лежать в основі програм створення балістичних ракет, безпілотників та іншого нестандартного озброєння, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Обмеження запроваджені на тлі напружених переговорів щодо іранської ядерної програми, які тривали ще до початку відкритого конфлікту між Ізраїлем та підтримуваними Іраном угрупованнями на Близькому Сході.

США неодноразово використовували санкційний механізм для тиску на Іран у зв’язку з його ядерними амбіціями та підтримкою збройних формувань у регіоні.

Корпус вартових ісламської революції, визнаний у США терористичною організацією, відіграє ключову роль у зовнішній політиці Ірану та його військових операціях за межами країни.

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