Трамп заявив, що США не мають витрачати 5% ВВП на оборону, на відміну від інших країн НАТО

Усі країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП, але США не зобов’язані дотримуватися цих стандартів.

Про це заявив президент Америки Дональд Трамп, пише Politico.

США не зобов’язані витрачати 5% ВВП на оборону

Трамп уже давно наполягає, щоб країни НАТО витрачали більше коштів на оборону. Водночас він заявив, що Америка не повинна витрачати 5%. Наразі США виділяють близько 3,4% ВВП на армію.

Зараз дивляться

– Ми так довго підтримуємо НАТО… Тож я не думаю, що ми повинні, але я думаю, що країни НАТО повинні, безумовно, – додав він.

Заяви Трампа, які можуть викликати невдоволення у лідерів інших країн Північноатлантичного альянсу, прозвучали за кілька днів до саміту в Нідерландах.

На зустрічі лідери 32 країн-членів обговорюватимуть плани щодо оборонних витрат і структуру сил НАТО. Зараз більшість країн альянсу витрачають трохи більше ніж 2% ВВП, а деякі планують підвищити цей показник до 3% упродовж одного-двох наступних років.

Politico пише, що відмова Трампа збільшити оборонний бюджет може не сподобатися республіканцям у Конгресі, які наполягають на зростанні витрат до 5% ВВП.

Лідери партії вже критикували його плани через відсутність зростання витрат, за винятком одноразових інвестицій. Досягнення запропонованого рівня означало б оборонний бюджет Пентагону на рівні приблизно $1,4 трлн.

Поки що лише Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно погодилися витрачати 5% ВВП на оборону. Очікується, що більшість інших країн НАТО приєднаються до цієї ініціативи на саміті.

Однак не всі згодні. Наприклад, Іспанія має намір виступити проти підвищення оборонних витрат.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте у листі, що для країни це не лише нереалістична мета, а й контрпродуктивною.

Джерело : Politico

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