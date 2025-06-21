Трамп заявив, що США не мають витрачати 5% ВВП на оборону, на відміну від інших країн НАТО
Усі країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП, але США не зобов’язані дотримуватися цих стандартів.
Про це заявив президент Америки Дональд Трамп, пише Politico.
США не зобов’язані витрачати 5% ВВП на оборону
Трамп уже давно наполягає, щоб країни НАТО витрачали більше коштів на оборону. Водночас він заявив, що Америка не повинна витрачати 5%. Наразі США виділяють близько 3,4% ВВП на армію.
– Ми так довго підтримуємо НАТО… Тож я не думаю, що ми повинні, але я думаю, що країни НАТО повинні, безумовно, – додав він.
Заяви Трампа, які можуть викликати невдоволення у лідерів інших країн Північноатлантичного альянсу, прозвучали за кілька днів до саміту в Нідерландах.
На зустрічі лідери 32 країн-членів обговорюватимуть плани щодо оборонних витрат і структуру сил НАТО. Зараз більшість країн альянсу витрачають трохи більше ніж 2% ВВП, а деякі планують підвищити цей показник до 3% упродовж одного-двох наступних років.
Politico пише, що відмова Трампа збільшити оборонний бюджет може не сподобатися республіканцям у Конгресі, які наполягають на зростанні витрат до 5% ВВП.
Лідери партії вже критикували його плани через відсутність зростання витрат, за винятком одноразових інвестицій. Досягнення запропонованого рівня означало б оборонний бюджет Пентагону на рівні приблизно $1,4 трлн.
Поки що лише Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно погодилися витрачати 5% ВВП на оборону. Очікується, що більшість інших країн НАТО приєднаються до цієї ініціативи на саміті.
Однак не всі згодні. Наприклад, Іспанія має намір виступити проти підвищення оборонних витрат.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте у листі, що для країни це не лише нереалістична мета, а й контрпродуктивною.