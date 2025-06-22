Ліквідація іранської ядерної програми зробить світ безпечнішим – МЗС України

Заходи, вжиті США спільно з Ізраїлем щодо ядерних об’єктів Ірану, стали чітким попередженням іранському режиму про неприйнятність продовження політики, що дестабілізує безпеку в регіоні Близького Сходу.

Про це заявили в МЗС України.

Ядерній програмі Ірану має бути покладений край

– Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними, – йдеться у заяві міністерства.

В МЗС нагадали, що Україна, “яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння”, розуміє рівень загрози від зброї масового знищення.

Зараз дивляться

– Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, – наголошується в заяві.

У МЗС підкреслили, що теперішня ескалація стала наслідком довготривалої агресивної політики Ірану, спрямованої на підрив глобальної стабільності, включаючи вороже ставлення до Ізраїлю та інших країн.

Іран надає військову підтримку Росії

– Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури. Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції, – наголосили у відомстві.

У МЗС додали, що Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи значні загрози для миру та безпеки в регіоні.

У дипломатичному відомстві наголосили, що іранський народ має право на вільне, гідне та мирне життя у гармонії з Ізраїлем та іншими націями.

– Переконані, що саме рішуча політика “миру завдяки силі”, яка вже зараз позбавляє іранський режим засобів терору та дестабілізації регіону, здатна зміцнити міжнародний мир і безпеку не лише на Близькому Сході, але і в Європі. Завершення російської агресії проти України так само вимагає рішучості, лідерства та збільшення тиску на тих, хто не демонструє конструктиву заради досягнення миру, – підкреслили у відомстві.

Українські дипломати закликали до зниження ескалації на Близькому Сході, підкресливши необхідність відновлення дипломатичних зусиль і пошуку мирних рішень.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох важливих ядерних об’єктах на території Ірану. Були атаковані ядерний центр Натанз, розташований за 250 кілометрів на південь від Тегерана, прихований підземний об’єкт Фордо поблизу міста Кум, а також дослідницький ядерний центр в Ісфахані, який функціонує з 1984 року за сприяння Китаю.

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