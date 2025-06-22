Ризики для України та світу: які наслідки матиме удар США по Ірану

Є ризик і виникнення розбіжностей між США та Ізраїлем. Наразі представники американської влади кажуть, що вони не збираються вести війну на повалення режиму, у Ізраїля, на думку багатьох експертів, такі наміри є. І ось тут між двома країнами, які стали союзниками у цій війні, простежується зіткнення поглядів, що може спровокувати ускладнення відносин між державами у майбутньому.

Удар США по Ірану: наслідки для України

Перший негативний наслідок для України – зміщення фокусу уваги з війни у нашій країні на ситуацію на Близькому Сході.

– Наразі переключилася увага міжнародної спільноти, зокрема і США, і навіть наших європейських партнерів на війну на Близькому Сході. Наша війна відійшла на другий план. Це дуже помітно було на саміті G7, у першу чергу через поведінку Трампа.

Проте у будь-якому випадку ризики від війни на Близькому Сході, ризики енергетичної кризи, вони наразі достатньо великі, тому наша війна відійшла на другий план, – говорить Володимир Фесенко.

Про війну не забудуть, наголошує експерт, оскільки вона стратегічна, більш важлива і масштабна, але ситуативний ефект від війни на Близькому Сході дійсно забирає на себе велику частину уваги.

Другий наслідок удару США по Ірану – можливий ріст цін на нафту. А це означає, що у Росії може з’явитися більше грошей на війну проти України.

Третій негативний чинник пов’язаний з ймовірним недоотриманням такої необхідної Україні американської зброї, зокрема систем ППО, боєприпасів для певних систем протиповітряної оборони і зенитних систем, через поставки цього військового компоненту до Ізраїля.

– Україні було б важливо придбати американську зброю. Тут, звісно, важко оцінити, наскільки ми в цьому сенсі матимемо проблеми. Але якщо згадатиивійну з ХАМАСом два роки тому, то тоді Україна відчувала дефіцит в артилерійських снарядах, а зараз можуть виникнути певні нюанси з точки зору реалізації наших потреб у системах ППО, – додає Володимир Фесенко.

Ще один негативний аспект полягає у створенні стимулу для дотаткових контактів між Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним, який пропонує виступити посередником між Іраном та Ізраїлем.

– Інша річ, що, безумовно, ця війна, вона і певні проблеми створює для Росії, оскільки в разі поразки Ірану послаблюється позиція Росії на Близькому Сході. До того ж, публічна підтримка Путіна Ірану може ускладнити його стосунки з Трампом, – додає політолог.

Додатковий ризик – посилення ракетних удар Росії проти України, оскільки у країни-агресора з’явилося ще одне “виправдання” терору.

– Вони, як це вже бувало раніше, можуть копіювати дії американців і казати, ну-от США ж роблять так, а чому ми не можемо? Вони цей аргумент використовували, коли почали війну проти України і посилалися на те, що США свого часу проводили військові операції проти Іраку і проти Лівії, мовляв, от і ми так можемо, – додає Володимир Фесенко.