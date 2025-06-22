Створення Іраном ядерної зброї призведе до краху режиму – Рубіо

Якщо Іран вирішить створити ядерну зброю, це стане кінцем для його правлячого режиму. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі програми Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News.

Створення ядерної зброї – кінець для режиму Ірану

– Якщо Іран справді має намір стати ядерною державою, це поставить під загрозу існування режиму. Я вважаю, що це буде його кінець, – наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря, удари, завдані США та Ізраїлем по іранських ядерних об’єктах, суттєво послабили технічні можливості Тегерана. Проте, як зазначив Рубіо, справа не лише в останніх атаках.

– Їхній потенціал було серйозно підірвано не лише через удари минулої ночі, а й завдяки ефективній роботі Ізраїлю раніше, – зазначив держсекретар.

Зараз дивляться

Він уточнив, що Вашингтон не виступає проти використання Іраном ядерної енергії в мирних цілях, для виробництва електрики. Але США категорично проти створення збройного ядерного арсеналу.

– Є багато країн, які мають атомні електростанції, але не збагачують уран самостійно. Якщо ж мова йде про таємну програму в горах, куди інспекторів допускають лише тоді, коли це дозволяє режим – це вже інша справа. Це дуже небезпечно, – заявив Рубіо.

Він додав, що світова спільнота не залишиться осторонь, якщо Іран реалізовуватиме підозрілу ядерну програму, яка не має нічого спільного з мирним атомом.

– Якщо це буде секретна програма, яка зовсім не схожа на цивільні ядерні проєкти інших країн, а натомість – нагадує створення бомби, у них виникнуть проблеми не лише з нами, а й з багатьма іншими державами, – підкреслив держсекретар.

Сьогодні США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – в Натанзі, Есфахані та Фордо. У Фордо, ядерному центрі, розташованому в горі, скинули шість спеціальних “бомб для бункерів”. До Натанза й Есфахана запустили понад два десятки крилатих ракет Томагавк.

Ліквідація Алі Хаменеї

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував можливість ліквідації верховного лідера Ірану. В ефірі програми Meet the Press на NBC він заявив, що остаточне рішення в цьому питанні – за Ізраїлем.

– Це вирішувати Ізраїлю. Але наша позиція чітка – ми не підтримуємо зміну режиму, – сказав Венс.

Іран давно підозрюють у спробах створити ядерну зброю під прикриттям мирної програми. США та Ізраїль вважають це прямою загрозою регіональній та глобальній безпеці.

Джерело : The Hill

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.