У Дамаску смертник підірвав себе у церкві: є загиблі та поранені

На околиці Дамаска у Сирії терорист-смертник підірвав себе в церкві, заповненій людьми. В результаті інциденту загинуло щонайменше дев’ять осіб.

Про це повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на сирійські державні ЗМІ.

Теракт у церкві у Дамаску

Вибух стався у місті Двейла на околиці Дамаска, коли відбувалася служба у церкві Святого Іллі. За даними Міністерство охорони здоров’я Сирії, в результаті теракту щонайменше 15 людей отримали поранення.

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Британський моніторинговий центр Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, повідомив про 30 поранених і вбитих, але не назвав точних цифр. Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що серед жертв є діти.

Жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за теракт.

Suicide bomber strikes Syrian church near Damascus during mass https://t.co/toi1BmyL0z pic.twitter.com/M06PONosLK — New York Post (@nypost) June 22, 2025

За даними Міністерства внутрішніх справ Сирії, смертельну атаку на церкву в Дамаску здійснив терорист-смертник, пов’язаний з угрупованням Ісламська держава.

Один зі свідків повідомив ЗМІ, що бачив, як нападник стріляв по церкві, а потім зайшов усередину і підірвав себе.

Після вибуху у церкві туди прибули сили безпеки та служби швидкого реагування. ЗМІ пишуть, що вцілілі люди панічно плакали. На фото, що ширяться у соціальних мережах, церковні лави та ікони вкриті уламками і кров’ю.

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