Удари США по Ірану: духівник Трампа пов’язав операцію з Україною
Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, який є особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, пов’язав удари по іранських ядерних об’єктах із підтримкою України у протистоянні з Росією.
Про це Марк Бернс повідомив у соцмережі Х.
Удари по Ірану: заява духівника Трампа
Бернс написав у соцмережі X про продовження американських дій до припинення російської агресії проти України, не згадуючи прямо іранську ядерну програму.
– Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні, – написав Бернс у неділю вранці після завершення операції проти іранських об’єктів.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Бернсу за його заяву.
— Дякуємо, – написав він у Telegram під скрином поста пастора, додавши піктограми, які символізують співпрацю України та США.
Нагадаємо, що США в ніч на неділю завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах в Ірані.
Як відомо, атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 кілометрах на південь від Тегерана, секретний об’єкт Фордо біля міста Кум у горах і ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані.