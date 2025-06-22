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2 хв.

Удари США по Ірану: духівник Трампа пов’язав операцію з Україною

Марк Бернс
Фото: Getty Images

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, який є особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, пов’язав удари по іранських ядерних об’єктах із підтримкою України у протистоянні з Росією.

Про це Марк Бернс повідомив у соцмережі Х.

Удари по Ірану: заява духівника Трампа

Бернс написав у соцмережі X про продовження американських дій до припинення російської агресії проти України, не згадуючи прямо іранську ядерну програму.

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– Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні, – написав Бернс у неділю вранці після завершення операції проти іранських об’єктів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Бернсу за його заяву.

— Дякуємо, – написав він у Telegram під скрином поста пастора, додавши піктограми, які символізують співпрацю України та США.

Нагадаємо, що США в ніч на неділю завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах в Ірані.

Як відомо, атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 кілометрах на південь від Тегерана, секретний об’єкт Фордо біля міста Кум у горах і ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані.

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