Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав наступників на випадок смерті – ISW

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї почав готувати собі наступників на випадок його загибелі. Майже напевно вони будуть такими ж ідеологічними, як і він сам.

Такої думки аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Хаменеї обрав своїх наступників

Так, іранські джерела повідомили газеті New York Times, що Алі Хаменеї переїхав до безпечного бункера, припинив цифрове спілкування і тепер спілкується з вищими командирами лише через довіреного помічника.

Зараз дивляться

Відомо, що Хаменеї призначив трьох високопоставлених священнослужителів кандидатами на заміну собі у разі загибелі. Алі Хаменеї також обрав заміну для вищих військових командирів. А ще він наказав високопоставленим чиновникам працювати з бункерів та уникати використання мобільних телефонів.

Це перший випадок, коли Хаменеї сам вибрав потенційних наступників поза офіційним процесом Асамблеї експертів.

Аналітики ISW вважають, що верховний лідер Ірану пішов на такий крок, бо вважає, що його можуть убити. Адже Ізраїль, зокрема міністр оборони Ісраель Кац, відкрито погрожував Хаменеї.

Однак 15 червня агентство Reuters із посиланням на американські джерела повідомило, що президент Штатів Дональд Трамп наклав вето на ізраїльський план вбивства Хаменеї. 17 червня Трамп заявив, що США точно знають, де ховається верховний лідер, але не будуть виводити його з гри, принаймні поки що.

Ідеологічні наступники

За словами аналітиків ISW, три можливі кандидати на заміну Хаменеї будуть такими ж ідеологічними, як і він. У листопаді 2024 року Хаменеї зустрічався з членами Асамблеї експертів і наголошував, що наступний верховний лідер Ірану повинен “втілювати революцію” і впроваджувати іслам в іранському суспільстві. Хоча тоді Хаменеї не назвав ім’я свого наступника.

Член Асамблеї експертів Абдолхасан Махдаві підтвердив, що тоді в листопаді 2024 року, що Асамблея конфіденційно визначила трьох кандидатів та їхню пріоритетність.

Асамблея експертів – це виборний духовний орган, що складається з 88 членів. Його основна мета – призначення, нагляд і усунення верховного лідера. Водночас на практиці Асамблея експертів ніколи не оскаржувала цю посаду та й узагалі має обмежену роль у повсякденній політиці Ірану.

Нинішня асамблея була обрана в березні 2024 року і діятиме до 2032-го.

Хто потенційні наступники Алі Хаменеї

За даними ISW, Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї, не входить до числа кандидатів на наступництво. Колишній президент Ірану Ебрагім Раїсі, якого обговорювали як кандидата, загинув у травні 2024 року в результаті аварії вертольота.

Джерело : ISW

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