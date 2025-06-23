Чи має Іран ядерну зброю і чим це загрожує

Уночі 22 червня США атакували ядерні об’єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфагані через загрозу створення ядерної зброї країною. Адміністрація Трампа підтвердила застосування шести протибункерних авіабомб по Фордо, а також запуск 30 крилатих ракет Томагавк.

Після виходу Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном Тегеран стрімко накопичує збагачений уран, частина якого дуже близька до збройової якості. Світові експерти, які уважно стежать за ядерною програмою Ірану, побоюються, що ісламська республіка перебуває фактично за кілька кроків до створення зброї масового ураження.

Чи має Іран ядерну зброю та чим це може загрожувати — читайте на Фактах ICTV.

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Іранський завод із розробки ядерної зброї

Протягом останніх 16 років найважливіші відомості про іранську ядерну програму лежали глибоко під землею, на заводі, побудованому всередині гори на краю Великої соляної пустелі Ірану.

Об’єкт відомий як Фордо, та майже вся інформація щодо нього засекречена. На нього неодноразово призначалися міжнародні інспектори, завданням яких є захист від будь-яких секретних спроб Ірану створити ядерні бомби. Останній візит у лютому показав суттєві зміни на Фордо.

Попри те, що виробництво збагаченого урану було зупинено згідно з ядерною угодою 2015 року, тепер там встановлено нове обладнання, яке прискорює виробництво урану.

Відзначимо, що об’єкт зі збагачення урану Фордо побудований у важкодоступних горах північного Ірану, недалеко від міста Кум, що приблизно за 96 км на південь від Тегерана. Він здатний витримувати удари з повітря, а глибина, де він розташований, захищає його від звичайних бомб.

Фордо складається з двох основних тунелів, де розміщені центрифуги для збагачення урану, а також мережі більш дрібних тунелів.

Об’єкт захищений кільцем огорожі з доступом через єдиний контрольно-пропускний пункт. Імовірно, існує шість вхідних тунелів, що ведуть до підземного комплексу.

Над землею є одна велика допоміжна будівля та прокладена дорога до прилеглого допоміжного об’єкта.

Вважається, що будівництво ядерного об’єкта почалося 2006 року, а 2009-го Іран публічно визнав його існування, коли об’єкт розкрили західні розвідслужби.

Ядерна угода з Іраном

Ядерну угоду було підписано у 2015 році між Іраном і групою з п’яти країн – США, Росією, Китаєм, Великою Британією та Францією, а також Європейським Союзом.

Суть договору полягала у відмові Тегерана від ядерної зброї за зняття санкцій (на той час Іран був державою з найбільшою кількістю накладених санкцій).

Вже у 2017 році президент Дональд Трамп не визнав угоду такою, що відповідає інтересам Сполучених Штатів, і вийшов із неї.

Європейські країни продовжують визнавати цю угоду, тож інспекторам МАГАТЕ дозволено відвідувати Фордо та кілька інших об’єктів, відповідно до раніше чинних угод.

Але після виходу США Іран заявив про своє право скасувати будь-які частини угоди, які хоче ігнорувати. Насправді це означає майже все.

Джерело : The Washington Post

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